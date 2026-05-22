SpaceX lanza Starship V3 en prueba hacia la Luna desde Texas

Una nueva versión del cohete Starship será probada por SpaceX; su objetivo es estar listo para misiones hacia la Luna en el futuro.

Este jueves 21 de mayo, SpaceX, de Elon Musk, probará una nueva versión de Starship en un ensayo con miras a la Luna.

Detalles sobre el lanzamiento de Starship V3 desde Starbase, Texas.

El despegue que marca el debut de la Starship V3 está programado para ocurrir desde Starbase, Texas, a las 4:30 de la tarde (hora del centro de México).

La prueba del cohete Starship será el vuelo número 12 y el primero en siete meses que realiza SpaceX. El nuevo diseño del Starship V3 cuenta con una altura aproximada de 124 metros más que su versión anterior.

Características del nuevo diseño del cohete Starship V3 de SpaceX.

De acuerdo con SpaceX, el lanzamiento tendrá una ventana aproximada de 90 minutos con una trayectoria suborbital y un amerizaje en el Océano Índico. En su etapa superior, el renovado Starship desplegará una carga útil de 20 satélites ficticios y dos satélites Starlink equipados con cámaras que analizarán el escudo térmico del cohete. La compañía de Elon Musk informó que no buscará recuperar el propulsor del cohete como en anteriores misiones, y dejará que la primera etapa caiga en el Golfo de México.

Impacto del lanzamiento en la agenda de SpaceX y sus misiones lunares.

El lanzamiento del Starship V3 se da un día después de que SpaceX presentara ante reguladores financieros su solicitud para cotizar en la bolsa de Estados Unidos, con lo que se espera que se transforme en una oferta pública inicial récord.