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Tedros Adhanom Ghebreyesus advierte sobre el riesgo de ébola en el Congo

Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que el brote de ébola ha llevado a un aumento significativo en la atención médica y recursos en la región.

Por Staff / La Voz - 22 mayo, 2026 - 09:55 a.m.
Tedros Adhanom Ghebreyesus advierte sobre el riesgo de ébola en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el riesgo del ébola ascendió a "muy alto" en la República Democrática del Congo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que son 82 los casos confirmados y 7 de los fallecidos que hasta ahora se reportan con ébola.

Detalles confirmados

Ghebreyesus informó hoy 22 de mayo de 2026 que el nivel del brote de ébola se elevó a "muy alto" en la República Democrática del Congo. Según los detalles dados por el director general de la OMS, hasta el momento se tienen 750 casos con síntomas de ébola, así como 117 muertes.

Asimismo, apuntó que son 82 los casos que han sido confirmados mediante estudios de laboratorio de ébola, así como 7 en las personas fallecidas.

Acciones de la autoridad

En lo que respecta a la forma en que el brote de ébola se está catalogando en otras regiones, Ghebreyesus señaló que África subsahariana está en "alto" y "bajo" a nivel mundial.

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