México vs Ghana: Grupo Frontera presentará su canción en el medio tiempo

Grupo Frontera será el show de medio tiempo del México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. Grupo Frontera animará a la México rumbo al Mundial 2026 con show de medio tiempo en su partido contra Ghana. A tres semanas del Mundial 2026, México jugará un partido amistoso con Ghana en el Estadio Cuauhtémoc donde Grupo Frontera cantará por primera vez para México la canción escrita para la selección.

Detalles del evento

Un solo corazón es la canción de Grupo Frontera, que es independiente a la canción oficial de la Copa, y que se cantará medio tiempo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla hoy 22 de mayo de 2026.

Grupo Frontera cantará para la Selección Mexicana en el partido México vs Ghana. Hoy se vivirá el partido amistoso entre México y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, lo que llevará la sorpresa de Grupo Frontera en el medio tiempo.

La canción Un solo corazón

Un solo corazón es la canción que Grupo Frontera interpreta para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 para apoyar al equipo mexicano. Recuerda que el himno oficial está en voz de Shakira, siendo el audio oficial del Mundial 2026. Por ello, el gobierno de Puebla ha informado que Grupo Frontera se presentará en el medio tiempo del partido de México vs Ghana para comenzar a calentar los ánimos rumbo al Mundial 2026.