Del "therian" al "dogging": la nueva tendencia alemana que tiene al mundo rascándose la cabeza

Mientras en México muchos hablan de los therians —personas que sienten una identificación profunda con animales reales— en Alemania ha surgido una moda que parece salida de una comedia surrealista: pagar por entrenar y pasear perros... invisibles.

¿Qué es el Hobby Dogging?

Imagina salir a un parque, sostener una correa rígida como si tu mascota estuviera allí contigo, y dar órdenes como "¡siéntate!", "¡quieto!" o "¡ven!". Ahora imagina que al final de esa correa no hay nada. Solo aire. Eso es el Hobby Dogging, una práctica que se ha vuelto viral en redes sociales en Alemania desde finales de 2025 y que en 2026 se ha convertido en tendencia.

Lejos de ser simplemente pasear sin mascota, quienes participan realizan rutinas completas con sus perros imaginarios:

- Caminatas estructuradas con correa

- Ejercicios de obediencia

- Recorridos con obstáculos

- Incluso "premios" y caricias... al aire

Todo acompañado de seriedad y entusiasmo.

¿Cómo nació esta moda?

La idea fue impulsada por Barbara Gerlinger, una entrenadora canina alemana, quien propuso esta práctica como una forma de entrenar a los dueños y no al perro. Según explicó, practicar sin una mascota real ayuda a mejorar postura, voz, disciplina y técnicas de adiestramiento sin distracciones.

Lo que comenzó como un experimento social terminó convirtiéndose en clases organizadas, clubes temáticos y encuentros grupales en ciudades como Bad Friedrichshall y Berlín.

¿Por qué hay personas que pagan por hacerlo?

Aunque pueda sonar descabellado, quienes practican Hobby Dogging defienden la actividad por varias razones:

- Entrenamiento sin gastos ni obligaciones reales: no hay veterinario, comida, juguetes ni que recoger excrementos.

- Bienestar emocional: muchos aseguran que les ayuda a combatir la soledad, la ansiedad o incluso el miedo a los perros reales.

- Creatividad y diversión: para algunos, es simplemente una forma original de socializar y disfrutar del aire libre sin compromisos reales.

You've heard of Hobby Horse, now check out Hobby Dogging the sport taking the world by storm pic.twitter.com/Pkp3TyInGs — TaraBull (@TaraBull) December 24, 2025

¿Una moda o una metáfora de la imaginación?

Lo cierto es que el fenómeno ha generado todo tipo de debates en internet: desde quienes aplauden el ingenio hasta quienes lo consideran absurdo o hasta inquietante. Independientemente de la opinión, está claro que el pasear un "perro invisible" ha capturado la atención del mundo digital, generando miles de reproducciones, memes y comentarios sorprendidos.

Al final, Hobby Dogging parece ser el hermano surrealista del Hobby Horsing (donde la gente simula montar a caballo de juguete), pero llevado al extremo de la imaginación pura.