Christian Nodal aclara su situación tras la ruptura con Cazzu

Christian Nodal rompe el silencio sobre su relación con Ángela Aguilar y su separación de Cazzu

En una entrevista con Adela Micha para La Saga, el cantante Christian Nodal abordó de manera directa las especulaciones que lo rodean desde que hizo pública su relación con Ángela Aguilar, apenas semanas después de su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti. La conversación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, desde apoyo hasta críticas y memes.

Nodal negó rotundamente haber sido infiel. Aseguró que su relación con Cazzu terminó oficialmente el 8 de mayo, y que fue hasta el 20 de ese mes cuando le comunicó que empezaría a salir con alguien más, confirmando después que se trataba de Ángela. 'Ya no había amor entre nosotros. Solo quedaba una buena amistad y el compromiso como padres', explicó.

El cantante detalló que su primer acercamiento romántico con Ángela ocurrió entre el 13 y 14 de mayo. Apenas dos semanas más tarde, el 29 de mayo, ambos protagonizaron una ceremonia espiritual en Roma, que describió como íntima y no planeada. 'Sentí que era el amor de mi vida', confesó.

Además, defendió a Ángela de las críticas y señaló que ha habido campañas pagadas para desprestigiarla, aunque no dio detalles sobre quién estaría detrás. 'Está comprobado que existen', aseguró.

La relación con Cazzu y su rol como padre

Sobre su hija Inti, Nodal recalcó que nunca ha faltado a sus obligaciones como padre. Aunque actualmente la comunicación con Cazzu se da únicamente a través de abogados, afirmó que la prioridad siempre ha sido el bienestar de su hija. Aclaró que no existe ninguna demanda legal en curso ni conflicto judicial.

También explicó las razones por las que no ve a su hija con frecuencia. La distancia entre Argentina y su lugar de residencia, sumada a su agenda de conciertos, ha hecho complicada la convivencia constante. 'Incluso cuando estaba con la mamá de mi hija, solo podía viajar por dos o tres días. Son trayectos de hasta 17 horas y hay ocho horas de diferencia horaria', argumentó.

La relación con la familia Aguilar y el recuerdo de Belinda

Nodal admitió que ganarse la confianza de Pepe Aguilar no fue sencillo. 'Al principio, nadie creía en nosotros. Él estaba muy preocupado', reveló. Mencionó que fue su suegra quien contribuyó a suavizar el ambiente familiar. Por ahora, descartó la posibilidad de tener más hijos en el corto plazo; él y Ángela han decidido esperar varios años.

Durante la entrevista, también hubo espacio para hablar de su relación pasada con Belinda. Nodal negó que hubiera terceros involucrados en esa ruptura y reconoció que fue una etapa que le dejó profundas lecciones. 'Quisiera ser el que mejor ama, no solo el que más ama', reflexionó.