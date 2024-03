¡Escándalo! Aleks Syntek EXPLOTA ante las críticas a su hijo en redes sociales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El icónico cantante de música pop en México, Aleks Syntek, ha estado envuelto en una controversia constante en los últimos meses, a raíz de sus repetidas críticas hacia el reguetón y otros géneros musicales contemporáneos. Recientemente, Syntek compartió una experiencia personal que desató aún más debate en torno a sus opiniones. Reveló que uno de sus hijos estuvo a punto de involucrarse en una pelea durante una fiesta debido a la música que estaba sonando en el lugar. Según Syntek, su hijo deseaba escuchar temas de bandas como Gorillaz, Coldplay o The Killers, pero la música que se estaba reproduciendo no coincidía con sus preferencias musicales.

Esto desencadenó una ola de críticas hacia el hijo de Syntek y hacia el propio cantante, quien se vio obligado a salir en defensa de su familia. En declaraciones recientes, Syntek expresó su molestia por cómo se malinterpretaron sus palabras y cómo se juzgó a su hijo. "Lo que me preocupa es que la gente haga juicios sobre mi hijo, que lo molesten. Conmigo, todo lo que quieran, pero con mis hijos, no", declaró el artista.

Asimismo, Syntek aclaró que en su hogar no se prohíbe ningún tipo de música, pero se promueve el respeto y la apertura hacia diferentes géneros. "Siempre he educado a mis hijos para que sean tolerantes y conscientes. Les he permitido asistir a conciertos de artistas que no me gustan. En mi familia, no hay prohibiciones, solo respeto", afirmó Syntek.

Estas declaraciones surgieron en medio de una creciente discusión sobre la diversidad musical y la tolerancia en la sociedad actual. Syntek espera que su mensaje sirva para fomentar el entendimiento y el respeto mutuo, tanto en el ámbito familiar como en la sociedad en general.