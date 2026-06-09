Jaime Sánchez Rosaldo, mánager de artistas, fallece a los 84 años

Fallece el papá de Alessandra Rosaldo a los 84 años de edad; fue mánager de Lucero y Sentidos Opuestos.

La noche del 8 de junio se confirmó el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, uno de los representantes artísticos más influyentes de la industria musical mexicana. Tenía 84 años y su partida generó numerosas reacciones entre artistas, medios de comunicación y seguidores del espectáculo nacional.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por diversos espacios especializados en espectáculos, que destacaron la amplia trayectoria del productor y mánager, quien durante décadas estuvo detrás del crecimiento profesional de importantes figuras del entretenimiento.

Además de su legado profesional, Sánchez Rosaldo era ampliamente conocido por ser el padre de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, integrante del dúo Sentidos Opuestos y esposa del actor y productor Eugenio Derbez.

Una vida dedicada a impulsar talentos

Durante más de cincuenta años, Jaime Sánchez Rosaldo desarrolló una carrera estrechamente ligada a la música popular mexicana. Su experiencia como productor y representante lo convirtió en una pieza fundamental para el lanzamiento y consolidación de numerosos artistas.

Entre los nombres más destacados que pasaron por su dirección se encuentran Lucero, Lupita D´Alessio y José María Napoleón. También participó en distintas etapas de la carrera de artistas emergentes que posteriormente alcanzarían gran popularidad en México y Latinoamérica.

Uno de sus proyectos más exitosos fue la creación de Sentidos Opuestos, agrupación formada por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. Gracias a esa visión artística, el dúo se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes de la década de los noventa.