Fátima Molina protagoniza Allá, cartas al corazón en México

Fátima Molina le pone rostro a los que se quedan en la película 'Allá, cartas al corazón'.

Hay películas que hablan de la migración y hay otras que hablan del silencio que deja. Del eco. De las sillas vacías en la mesa. De las mujeres que aprenden a sostener pueblos enteros mientras alguien promete regresar desde el otro lado de la frontera. 'Allá, cartas al corazón', ópera prima de la directora Monserrat Larqué, pertenece a esa segunda categoría: películas que no necesitan levantar la voz para doler.

¿Qué trata Allá, cartas al corazón?

El filme cuenta la historia de Oscar, un migrante que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su padre y descubre una comunidad habitada principalmente por mujeres cuyos esposos e hijos han emigrado a Estados Unidos. La película se aleja de la narrativa tradicional del migrante que se va para enfocarse en quienes permanecen, sostienen la vida cotidiana y enfrentan la ausencia desde la espera.

La cinta llegó a salas de todo México con una historia profundamente humana sobre la ausencia, la espera y los afectos que sobreviven incluso cuando el país parece romperse por dentro. Pero sobre todo, es una película sobre la dignidad y el corazón de quienes se quedan en los pueblos viendo partir a los suyos. Mujeres que sostienen la vida cotidiana mientras la migración transforma silenciosamente sus comunidades.

El elenco y su relevancia

Además de Fátima Molina, quien interpreta a Alicia, el elenco está conformado por Pablo Astiazarán, Giovanna Zacarías, Mónica Tafolla, Regina Cedeño, Gloria Ramírez, Mario Iván Cervantes, Guadalupe Ortiz y Mateo Ortega. La cinta pone especial atención en las redes de apoyo, la sororidad y la resistencia de las mujeres que mantienen vivas sus comunidades frente al fenómeno migratorio.

Charlamos con Fátima en medio de la promoción de la película. La actriz habla con serenidad, pero también con la claridad de alguien que conoce el tema de cerca. Ella misma migró. Salió de Ensenada rumbo a Guadalajara y después a la Ciudad de México buscando un lugar en una industria feroz. Y quizá por eso entiende tan bien a Martha, el personaje que interpreta en la película: una mujer que permanece mientras otros se van.