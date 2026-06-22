Laura Zapata obtiene justicia: enfermera irá a la cárcel por maltrato a Eva Mange

La actriz Laura Zapata de 73 años de edad, compartió que a casi cinco años de haber denunciado el maltrato a su abuela, Eva Mange, por una enfermera, obtuvo una sentencia condenatoria.

La enfermera que maltrató a Eva Mange, Jessica de Jesús Martínez, pagará su sentencia con 4 años en la cárcel. Aunque Laura Zapata cree que era merecedora de más tiempo en prisión.

Detalles confirmados

Laura Zapata logró fallo a favor de Eva Mange; la enfermera que la maltrató irá a la cárcel. La villana de telenovelas denunció en 2021, que su abuela Eva Mange, estaba siendo maltratada por el asilo donde residía, lo que llevó a una denuncia contra el lugar y la enfermera que contrató de forma particular para su cuidado.

Zapata explicó en aquel momento que su abuela tenía no solo escaras, sino también lesiones que demostraban maltrato físico en la institución.

Ante ello, Laura Zapata inició un proceso legal contra la enfermera Jessica de Jesús Martínez y el asilo, mismo hecho que culminó en una primera parte por la sentencia que dictó un juez.