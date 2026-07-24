Pato Merlín lanza tenis Panam edición especial en México

Pato Merlín, el ave que conquistó el Mundial 2026, lanzó una edición especial de tenis con Panam; su familia reveló cómo la fama transformó sus vidas sin perder su esencia.

El Pato Merlín, uno de los personajes más entrañables que dejó el Mundial 2026, sigue sumando éxitos fuera de las canchas, pues luego de convertirse en un fenómeno viral por aparecer con tenis y la playera de la Selección Mexicana, ahora protagoniza una colaboración con Panam, que lanzó una edición especial inspirada en su historia.

La fama del Pato Merlín y su familia

Durante la presentación de la colección de tenis Panam, la familia del pato Merlín compartió cómo la inesperada fama cambió su vida, y aunque reconocen que el éxito les abrió nuevas oportunidades, aseguran que mantienen la misma filosofía de trabajo y consideran al famoso pato un integrante más del hogar.

De acuerdo a la información, los tenis del Pato Merlín x Panam estarán disponibles en una edición limitada de 200 pares en Parque Toreo con tallas del 22 al 29 y los precios que van de 549 a 949 pesos.

Detalles de la colección de tenis

El diseño retoma uno de los modelos clásicos de Panam, al que se añadieron agujetas en tonos naranja y blanco, además de cinco pines coleccionables inspirados en los momentos más icónicos del pato Merlín durante el Mundial 2026. También revelaron que el pato recibe cuidados especiales, entre ellos una alimentación balanceada, vitaminas, descanso, agua y baños frecuentes para mantenerlo saludable.

Con esta alianza con Panam, el Pato Merlín confirma que su popularidad sigue creciendo después del Mundial 2026, consolidándose como uno de los fenómenos virales más recordados del torneo y ahora también como imagen de una colección especial de tenis mexicanos.