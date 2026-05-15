Día sin sombra 2026: fechas y horarios en México

El Día sin sombra 2026 podrá apreciarse en México del 16 al 25 de mayo; te contamos de qué trata este fenómeno.

Te contamos cuándo será el Día sin sombra 2026 en México, un fenómeno que ocurre dos veces al año.

El Día sin sombra se debe a un fenómeno astronómico conocido como paso cenital, donde el Sol se ubica en el cenit, haciendo que las sombras de objetos verticales disminuyan o desaparezcan totalmente.

Fecha y hora del Día sin sombra 2026 en México

El Día sin sombra 2026 en México ocurrirá entre el sábado 16 y el lunes 25 de mayo de las 12:00 a la 1:45 de la tarde. Aunque el horario puede variar porque el paso cenital depende de la altitud, en CDMX, la UNAM indica que el fenómeno será a las 12:33 horas.

Las ciudades de nuestro país en las que se podrá apreciar el fenómeno son:

CDMX: entre el 16 al 18 de mayo, y de nuevo el 26 de julio (12:43 horas)

Mérida, Yucatán: 19 de mayo, y de nuevo el 19 y 20 de julio

Cancún, Quintana Roo: 23 de mayo, y de nuevo el 28 de julio

Villahermosa, Tabasco: entre el 13 y el 15 de mayo, y de nuevo el 2 de agosto

Acapulco, Guerrero: 15 y 25 de mayo, y de nuevo el 6 de agosto

Puerto Vallarta, Jalisco: 23 al 25 de mayo, y de nuevo el 21 de julio

Mazatlán, Sinaloa: 21 de mayo

Oaxaca: entre el 5 y 7 de agosto

Chiapas: entre el 5 y 7 de agosto.