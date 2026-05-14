RM BTS disfruta en Le Pain Quotidien de CDMX: video se vuelve viral

RM de BTS fue visto en Le Pain Quotidien en CDMX; fans bromearon con el "Festival del Mollete de Sanborns" y el video se volvió viral en redes.

Kim Nam-joon, líder de BTS y mejor conocido como RM, fue captado en un restaurante de la Ciudad de México disfrutando de un momento personal, lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué ocurrió en CDMX?

Aunque algunos fans bromearon con que estaba en el "Festival del Mollete de Sanborns", después se confirmó que el artista se encontraba en Le Pain Quotidien, famoso por su pan artesanal y ambiente casual.

Reacciones del ARMY

El clip superó cientos de miles de reproducciones en X y TikTok, convirtiéndose en tendencia entre el ARMY México. RM de BTS causa furor en CDMX: fans lo "ubican" en Sanborns.

Un video que se ha viralizado en redes sociales, reveló como el integrante de BTS Namjoon o RM, se encontraba sentado en un restaurante en México; algunos Armys aseguraban que estaba disfrutando del "Festival del Mollete de Sanborns".

Pero posteriormente se dio a conocer que en realidad, RM de BTS se encontraba en la cadena Le Pain Quotidien, famosa por sus productos orgánicos, pan artesanal y ambiente casual.