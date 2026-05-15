Una predicción astrológica de 2022 sobre hantavirus en 2026 revive con el brote en un crucero en Cabo Verde.

Usuarios en X están compartiendo una publicación del 2022 de la cuenta @iamasoothsayer, un supuesto astrólogo que habría predicho el brote de hantavirus en 2026.

De acuerdo con la publicación, la cual fue verificada por Grok asegurando que es real, describe que en 2023 el coronavirus terminó; en 2026 comenzará el hantavirus y contagios.

¿Qué dijo el astrólogo sobre el hantavirus?

Una cuenta en X anunciaba hace cuatro años el brote de hantavirus en 2026; Grok confirma su veracidad. Una cuenta con pocas publicaciones y autodenominada astróloga, se ha vuelto viral tras los recientes casos confirmados de hantavirus, pues lo habría predicho en 2022.

Y es que tal y como se dio a conocer en redes sociales, un tuit de hace cuatro años - 11 de junio del 2022- anunciaba el fin de la COVID-19 en 2023 y el surgimiento del contagios humanos de hantavirus en 2026.

Confirmación de Grok sobre la predicción

Pero la sorpresa no solo recae en la predicción del astrólogo en X, sino que Grok, la inteligencia artificial de la red social, confirmó la veracidad de la publicación sobre el hantavirus. El secretario señaló que esta medida forma parte de la política de recuperación del salario real impulsada durante los últimos años por los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación.

Según explicó, durante décadas el poder adquisitivo del magisterio perdió fuerza frente a la inflación y otros factores económicos, situación que comenzó a revertirse en los últimos siete u ocho años. La SEP sostiene que el ajuste salarial forma parte de un esfuerzo permanente para mejorar las condiciones laborales del sector educativo y reconocer la importancia de la enseñanza pública en México.

El anuncio también ocurre en medio de negociaciones y demandas históricas de distintos sectores magisteriales relacionados con salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.