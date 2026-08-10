Decisión del público: ¿Quién regresará a La Casa de los Famosos México 2026?

La eliminación de Ximena Herrera marcó un nuevo giro en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la actriz se reencontrara en el Exilio con Mariana Ochoa, la primera habitante en abandonar la competencia.

Sin embargo, la salida de ambas no representa necesariamente el final de su participación. Durante la segunda Gala de Eliminación se reveló que las dos permanecerán durante 48 horas en el Exilio y tendrán la posibilidad de volver a la casa.

La advertencia de Galilea Montijo

Antes de concluir la gala, Galilea Montijo sorprendió a Mariana y Ximena con una advertencia sobre su eventual regreso. La conductora les dejó claro que, en caso de reincorporarse a la competencia, no podrán hacer algo que podría modificar nuevamente la dinámica dentro de la casa.

El anuncio tomó por sorpresa a las dos eliminadas, quienes reaccionaron con impacto, pero también con entusiasmo ante la posibilidad de contar con una nueva oportunidad dentro del reality.

Decisión del público

Ahora, el regreso dependerá de la decisión del público. Los seguidores del programa tendrán hasta el martes para elegir mediante su voto cuál de las dos participantes volverá a la competencia.

Así, Mariana Ochoa y Ximena Herrera deberán esperar en el Exilio mientras se define quién tendrá la oportunidad de regresar a La Casa de los Famosos México 2026.