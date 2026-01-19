Gerardo Ortíz regresa a CDMX tras su libertad condicional

Gerardo Ortíz regresa a CDMX tras el proceso legal en Estados Unidos por el caso contra de Ángel del Villar, acusado de hacer negocio con narcotraficantes.

El cantante vuelve tras una sentencia de libertad condicional que le fue dictada en noviembre pasado y aclara los recientes rumores en torno al fallo que le dieron.

Rumores sobre su libertad condicional

"Es una mentira", dice Gerardo Ortíz de nuevos rumores en su contra. Gerardo Ortíz fue abordado en el aeropuerto de la CDMX y cuestionado por los rumores que indican fue reprendido por, supuestamente, romper las reglas de su libertad condicional. En medio del zafarrancho que ocasionó su llegada, Gerardo Ortíz aseguró que los rumores son completamente falsos. Por lo que medios reportaron, Gerardo Ortíz fue reprendido por una jueza tras filtrarse un video de él consumiendo sustancias ilícitas. "Es una mentira, no sé dónde está ese video", defendió el cantante ante los reporteros.

Sin arrepentimientos por sus decisiones

Uno de los motivos por los que Gerardo Ortíz terminó envuelto en este escándalo legal, fue admitir el haber dado shows ligados a grupos criminales. Al respecto, Gerardo Ortíz dijo no sentir arrepentimiento dado que a él le pagan por cantar, siendo esto lo que le gusta y lo que hace para vivir. En esta misma línea, el cantante aseguró sobrellevar la situación de la mejor manera, pues su familia —más que nada sus hijos— son quienes lo motivan a salir adelante: "Se aprende, de todo esto se aprende y más que nada se aprende de la vida. Hay que luchar, seguir adelante y confiar en lo que uno hace."

Gerardo Ortiz.