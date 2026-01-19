Fan invade el ring de la Arena México y causa caos

La función dominical de la Arena México se salió de control cuando un fan invadió el ring desatando la locura entre los asistentes al evento.

Sobre el ring se realizaba una batalla de campeonato entre los luchadores Bandido y Templario, cuando estando ambos estetas abajo del ring, apareció un fan para interrumpir las acciones.

¿Cómo invadió el ring el fan de la Arena México?

Mientras el réferi en turno contaba la cuenta a los luchadores para que volvieran al ring de la Arena México, el fan espontáneo invadió la escena desatando la locura. La aparición del fan obligó a los elementos de seguridad a encararlo para pedirle que abandonara el ring, pero no fue tan fácil conseguirlo.

Y es que, el fan estaba dispuesto a robarse el show y se subió a la tercera cuerda, como alistándose para lanzarse en una plancha al estilo de Mil Máscaras. Varios elementos de seguridad se unieron al réferi e inclusive el luchador Bandido, le pidió al fan que dejara el ring, provocando más forcejeos hasta que por fin lograron bajarlo y llevarlo fuera de la arena.

¿Qué dijo el CMLL acerca de la invasión del fan al ring de la Arena México?

El CMLL, empresa encargada de la organización de la función en la Arena México, no ha dado una postura oficial acerca de la invasión del fan al ring. Esta situación ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales, y hay quienes no descartan que el fan que invadió el ring de la Arena México sea en realidad un luchador, que en próximas funciones aparezca de manera oficial.