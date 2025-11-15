Google invierte 40 mil millones de dólares en Texas: impulso a la IA

Google anunció una inversión histórica de 40 mil millones de dólares en Texas, lo que representa una de las mayores apuestas de la compañía en Estados Unidos. El objetivo central de esta inyección de capital es fortalecer drásticamente su infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) y expandir su red de centros de datos en el estado.

¿Qué ocurrió?

El proyecto se desarrollará progresivamente hasta el año 2027 y subraya la creciente consolidación de Texas como un centro neurálgico para los gigantes tecnológicos. El anuncio fue realizado por Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, junto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, desde el centro de datos de la compañía en Midlothian, al norte del estado.

¿Cuál es el impacto de esta inversión?

La iniciativa de Google no solo contempla la expansión de su infraestructura de IA, sino que incluye la construcción de tres nuevos campus de centros de datos. Además, la inversión millonaria se destinará a:

- Generación de empleo: Se espera la creación de miles de puestos de trabajo.

- Capacitación: Impulso a programas de formación laboral y educativos.

- Energía: Apoyos para mejorar la accesibilidad y capacidad energética del estado.

El movimiento de Google ocurre en un contexto de intensa competencia global entre las principales empresas tecnológicas —como OpenAI, Microsoft, Meta y Amazon— por construir la infraestructura de hardware necesaria para operar los modelos avanzados de Inteligencia Artificial.

¿Por qué Texas es un destino preferido para la tecnología?

Texas se ha convertido en un destino preferido por estas empresas debido a su modelo energético desregulado y el acceso a fuentes de energía renovable. Sin embargo, el rápido aumento en la demanda eléctrica ha generado preocupaciones por la estabilidad de la red, recordando los apagones masivos de 2021.

Para mitigar estas inquietudes, Google anunció un Fondo de Impacto Energético de 30 millones de dólares, destinado a apoyar iniciativas comunitarias relacionadas con la infraestructura eléctrica.

Esta inversión se suma a otros megaproyectos en el estado, como la construcción del campus principal de "Stargate" de OpenAI, valuado en 500 mil millones de dólares, y las inversiones de Meta, Tesla y Samsung, consolidando a Texas como un polo tecnológico clave para el futuro de la IA y el cómputo en la nube.