Google celebra el Día de Muertos con un logotipo interactivo

CIUDAD DE MÉXICO — La compañía tecnológica Google se sumó a las conmemoraciones tradicionales del Día de Muertos en México mediante la publicación de un rediseño interactivo de su logotipo institucional en la página principal de su motor de búsqueda global.

La propuesta visual sustituyó la tipografía habitual de la plataforma por una representación digital de guías de papel picado, elemento artesanal emblemático en el montaje de las ofrendas tradicionales. La ilustración interactiva incorpora animaciones contextuales que despliegan elementos decorativos adicionales sobre la pantalla, como guirnaldas de flor de cempasúchil y motivos alusivos a las festividades de la temporada.

La propuesta visual de Google

Al interactuar con la gráfica comemorativa, la herramienta redirige automáticamente a los usuarios hacia contenidos informativos sobre el origen, significado y costumbres vinculadas a la conmemoración mexicana. La activación del gráfico inició desde el primer día de noviembre para abarcar el ciclo completo de la festividad, la cual contempla el recibimiento de las almas infantiles durante el Día de Todos los Santos y de los adultos fallecidos en el Día de los Fieles Difuntos.

Elementos destacados en el logotipo

Los diseños temáticos del motor de búsqueda constituyen modificaciones temporales de la imagen corporativa utilizadas por la firma para destacar fechas históricas, acontecimientos relevantes o efemérides culturales a nivel internacional. En esta ocasión, la empresa tecnológica mantuvo la integración de funciones interactivas para difundir aspectos de la cultura popular mexicana entre la audiencia global de la red.