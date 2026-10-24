Spotify actualiza términos: exige verificación de residencia en México

CIUDAD DE MÉXICO — La plataforma de reproducción de música en continuo Spotify anunció una actualización sustancial en sus términos y condiciones de servicio para implementar un nuevo protocolo de verificación de residencia presencial entre los usuarios de su Plan Premium Familiar. La medida busca garantizar de forma efectiva que los miembros inscritos bajo este beneficio compartido convivan de manera efectiva bajo el mismo techo, frenando el intercambio de cuentas entre personas que habitan en domicilios diferentes.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el procedimiento trasladará los mecanismos de control digital al entorno físico de los suscriptores. A partir de esta actualización, la aplicación enviará notificaciones aleatorias a los integrantes de una suscripción colectiva, otorgando un plazo improrrogable de siete días naturales para completar la validación de su domicilio habitual.

Detalles confirmados

A diferencia de los métodos previos —que se limitaban al envío de correos electrónicos o a confirmaciones puntuales por medio de geolocalización GPS—, el nuevo sistema exigirá la presencia física del titular y los miembros. El administrador de la cuenta deberá ingresar a la sección de gestión de su perfil para generar un código QR dinámico que cambia cada pocos segundos. Posteriormente, el familiar notificado tendrá que escanear la pantalla del teléfono del administrador utilizando su propio dispositivo, lo que descarta el uso de capturas de pantalla o fotografías enviadas por servicios de mensajería.

Consecuencias de la omisión

La compañía precisó que las consecuencias por omitir o eludir este proceso serán inmediatas. Aquellas cuentas que no completen la comprobación dentro del periodo fijado perderán el acceso a las funciones Premium y serán degradadas automáticamente a la versión gratuita financiada con anuncios publicitarios. Asimismo, Spotify aplicará una sanción punitiva que restringirá a los usuarios afectados, impidiéndoles unirse a cualquier otro plan Familiar o Duo durante un periodo de 12 meses.