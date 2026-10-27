Jay-Z encabezará el espectáculo del Super Bowl LXI en California

El rapero y empresario estadounidense Jay-Z fue confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El anuncio fue realizado el lunes 26 de octubre por la NFL, Apple Music y Roc Nation.

La noticia marca un momento importante en la carrera de Shawn Carter, nombre real del artista, quien durante años participó en la organización y producción del espectáculo a través de su empresa Roc Nation, pero ahora subirá al escenario como protagonista.

¿Qué artistas acompañarán a Jay-Z?

Desde 2019, Roc Nation mantiene una alianza con la NFL para asesorar y producir el entretenimiento musical de sus eventos. Durante este período, el espectáculo de medio tiempo ha contado con artistas de talla internacional como Shakira, Jennifer López, Rihanna, Kendrick Lamar y Bad Bunny.

La participación del rapero coincide con el 30 aniversario de Reasonable Doubt, su álbum debut publicado en 1996, considerado una producción importante dentro de la historia del hip hop.

Con una trayectoria de tres décadas, Jay-Z cuenta con 25 premios Grammy y éxitos como "Empire State of Mind", "99 Problems" y "Run This Town", que lo han consolidado como una de las figuras más influyentes de la música internacional.

El anuncio se difundió mediante un video promocional publicado en las redes sociales oficiales de la NFL, en el que aparece el artista en el estadio acompañado de una cabra, en referencia a la expresión en inglés GOAT (Greatest of All Time), utilizada para describir a alguien considerado uno de los mejores en su disciplina.

¿Qué se espera del espectáculo?

Tras confirmarse la participación de Jay-Z, surgieron especulaciones sobre los artistas que podrían acompañarlo durante el espectáculo. Entre los nombres que generan mayor expectativa se encuentra Beyoncé, su esposa, quien encabezó el medio tiempo del Super Bowl en 2013 y participó nuevamente en 2016 junto a Bruno Mars y Coldplay.

El rapero tomará el relevo de Bad Bunny, quien encabezó el espectáculo del Super Bowl LX en febrero de 2026 y cuya presentación obtuvo siete premios Emmy.

Con esta actuación, Jay-Z pasará de estar detrás de la producción a convertirse en la figura central de uno de los eventos deportivos y musicales con mayor audiencia a nivel mundial.