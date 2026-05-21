XG se presentará en Arena CDMX: boletos y precios confirmados

La banda japonesa XG se presentará en la Arena CDMX. Aquí todo sobre los boletos, precios y fecha de preventa para su concierto.

Se confirmó XG dará concierto en la Arena CDMX. Te damos detalles de los boletos, precios y fecha de preventa.

Detalles del concierto

XG regresa a México con su gira mundial "XG WORLD TOUR: THE CORE".

Boletos para el concierto de XG en Arena CDMX

El concierto de XG en Arena CDMX será el próximo domingo 22 de mayo 2026. Los boletos de XG estarán disponibles a través de la empresa Superboletos y en:

- Taquillas de la Arena CDMX

- El Palacio de Hierro

- Farmacias del Ahorro

- InnovaSport