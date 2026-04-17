¿Qué pasará con WhatsApp si no vinculas tu línea?

En México, el plazo para cumplir con el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) está por vencer. A medida que se acerca la fecha límite, una de las mayores dudas entre los usuarios es el destino de sus aplicaciones de mensajería, específicamente WhatsApp.

¿Se bloquea la aplicación?

De acuerdo con la información oficial, WhatsApp funciona de manera independiente a las compañías telefónicas. Esto significa que la aplicación no dejará de funcionar por sí sola ni se eliminará tu cuenta si no realizas el registro. Sin embargo, su operatividad se verá limitada de forma crítica.

Al no cumplir con la vinculación para el 30 de junio de 2026 (fecha límite establecida), las compañías telefónicas procederán a la suspensión de la línea. Esto implica la pérdida de:

- Datos móviles.

- Llamadas salientes y entrantes.

- Mensajes de texto (SMS).

En este escenario, el usuario solo podrá utilizar WhatsApp cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Fuera de una conexión inalámbrica, el teléfono quedará prácticamente incomunicado, permitiendo únicamente llamadas de emergencia.

El objetivo de la medida

Esta disposición, activa desde el 9 de enero de 2026, busca reforzar la seguridad ciudadana. El Gobierno Federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) han señalado que el propósito es combatir delitos como la extorsión y el fraude, los cuales suelen ampararse en el anonimato de las líneas móviles.

A pesar de las preocupaciones sobre la privacidad, la CRT ha aclarado que las autoridades no "espiarán" las conversaciones. El registro solo asocia la titularidad de la línea a una persona física y la base de datos está a cargo de las propias operadoras bajo estrictos protocolos de protección de datos.

Lo que debes saber

- Fecha límite: 30 de junio de 2026.

- Consecuencia inmediata: Suspensión de la línea (no cancelación definitiva inmediata, pero sí inactividad total de servicios).

- WhatsApp: Seguirá funcionando solo con Wi-Fi, pero perderá movilidad al no contar con datos móviles.

A solo 74 días de que expire el plazo, las autoridades instan a los millones de mexicanos que aún no han realizado el trámite a acudir con sus proveedores de servicios para evitar quedar desconectados.