PROPAEM reconoce al Perro Caramelo como símbolo de adopción en México

En un esfuerzo por dignificar a los caninos sin raza definida, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) ha integrado simbólicamente al "Perro Caramelo" como la cuarta figura representativa de la identidad canina en el país.

Este nombramiento busca elevar el estatus del perro mestizo amarillo, posicionándolo al lado de razas históricas y genéticamente establecidas. Con esta adición, el catálogo de caninos emblemáticos de México se compone ahora de la siguiente manera:

Xoloitzcuintle: El guardián ancestral y sagrado.

Chihuahua: El pequeño embajador global.

Calupoh: El imponente perro lobo mexicano.

Perro Caramelo: El símbolo de la resiliencia y la adopción.

Es importante aclarar que este nombre no designa a una raza con estándares de pedigrí, sino que es un homenaje cultural a los perros mestizos de pelaje en gamas de ocre, dorado y arena que habitan todo el territorio nacional.

Sus características principales destacan por su adaptabilidad:

Fisonomía: Suelen poseer una estructura física robusta y atlética, moldeada por la vida en diversos entornos.

Salud: Gracias a su amplia variedad genética, presentan una mayor resistencia y una menor predisposición a padecer los males hereditarios típicos de las razas puras.

Un llamado a la adopción

Más allá del título, esta iniciativa tiene un trasfondo social: combatir el abandono. Al otorgarle una identidad propia al "perro de la calle" o mestizo, las autoridades mexiquenses pretenden fomentar la cultura de la adopción responsable, recordándole a la ciudadanía que la lealtad y el valor de un compañero no dependen de un certificado de pureza, sino de su papel fundamental en el corazón de la sociedad mexicana.