Rihanna vuelve al estudio de grabación tras años de ausencia

El regreso de Rihanna al estudio marca un nuevo capítulo en su carrera musical tras años de enfoque en sus negocios.

Por Staff / La Voz - 03 marzo, 2026 - 03:07 p.m.
Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum

Fueron muchas veces que los fanáticos de Rihanna clamaban en redes sociales, en encuentros en vivo y en la prensa que la estrella originaria de Barbados regresara a la escena musical con nueva música y hasta gira, y esta vez la propia cantante alimentó los rumores desde su cuenta de Instagram.

Y es que volvió al estudio de grabación y ya trabaja en nueva música por primera vez en una década, lo que marcaría su regreso formal a la industria tras años enfocada en sus negocios y su vida familiar.

La ganadora de nueve premios Grammy compartió en redes sociales un video titulado ´A Night in the Life´, donde muestra cómo equilibra su faceta empresarial, las sesiones nocturnas en el estudio y la maternidad.

Las imágenes arrancan con una reunión creativa para su firma de lencería Savage X, en la que revisa y aprueba diseños hasta la 1:30 de la madrugada; posteriormente, admite que debe ir al estudio y describe la jornada como uno de los días más largos de su vida.

"Tengo que ir al estudio y luego hacer un disfraz de carnaval para mi hijo después del estudio", comenta.

