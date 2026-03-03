Rihanna vuelve al estudio de grabación tras años de ausencia

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum

Fueron muchas veces que los fanáticos de Rihanna clamaban en redes sociales, en encuentros en vivo y en la prensa que la estrella originaria de Barbados regresara a la escena musical con nueva música y hasta gira, y esta vez la propia cantante alimentó los rumores desde su cuenta de Instagram.

Y es que volvió al estudio de grabación y ya trabaja en nueva música por primera vez en una década, lo que marcaría su regreso formal a la industria tras años enfocada en sus negocios y su vida familiar.

La ganadora de nueve premios Grammy compartió en redes sociales un video titulado ´A Night in the Life´, donde muestra cómo equilibra su faceta empresarial, las sesiones nocturnas en el estudio y la maternidad.

Las imágenes arrancan con una reunión creativa para su firma de lencería Savage X, en la que revisa y aprueba diseños hasta la 1:30 de la madrugada; posteriormente, admite que debe ir al estudio y describe la jornada como uno de los días más largos de su vida.

"Tengo que ir al estudio y luego hacer un disfraz de carnaval para mi hijo después del estudio", comenta.