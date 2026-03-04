Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en junio en Ocean House

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

El día llegó con novedades sobre la favorita de muchos: Taylor Swift, quien estaría, según filtraciones, a tan solo tres meses de decir "sí, acepto" a su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, de acuerdo con lo que dio a conocer Page Six.

Y es que la teoría no suena tan descabellada cuando las fans de la estrella musical hicieron "click" con la fecha y dieron por real la información: la boda sería el próximo 13 de junio.

Este número no es casualidad: tanto los swifties como Taylor Swift han explicado que el 13 tiene un significado especial en su vida. La cantante nació un día 13, celebró su cumpleaños un viernes 13 y su primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas, según ha contado en entrevistas.

¿Dónde será la boda de Taylor Swift?

Se dice que el día de su boda también tendría simbolismos para ella. Además se reportó que Taylor incluso habría realizado un pago generoso a otra novia para asegurar la fecha en el exclusivo barrio de Watch Hill, en Westerly, Rhode Island.

La ceremonia se celebrará en el Ocean House, un resort de lujo de cinco estrellas con arquitectura victoriana amarilla, frente al mar, spa y gastronomía de primer nivel. El hotel está cerca de la mansión de Swift, donde ha organizado algunas de sus fiestas más legendarias.