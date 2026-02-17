El hombre dálmata que "busca ser adoptado": cuando la identidad se vuelve viral

En pleno 2026, las redes sociales no dejan de sorprendernos. Un hombre de 42 años llamado Pablo se ha convertido en uno de los temas más comentados en México y otras partes del mundo... no por alguna hazaña deportiva ni logro profesional, sino por una identidad muy poco convencional: él dice identificarse parcialmente como un perro dálmata y ahora afirma que está en búsqueda de "adopción".

¿Qué significa esto realmente?

El fenómeno no es algo completamente nuevo: en comunidades en línea existe desde hace años lo que se conoce como therianthropy, y las personas que se identifican así se llaman therians. Este término hace referencia a quienes sienten una conexión profunda con un animal no humano, ya sea a nivel emocional, espiritual o simbólico.

Pablo no afirma creer literalmente que es un perro con ADN canino, pero explica que pasa parte de su día —aproximadamente 11 horas— asumiendo su identidad de "perro dálmata acuarela", con comportamientos específicos, disfraces y rutinas particulares.

¿Por qué quiere ser adoptado?

El creador de contenido que viralizó la historia, Carlos Name, compartió en video que Pablo tiene una cuidadora que ya no puede ajustarse a sus horarios "caninos", por lo que buscan a alguien dispuesto a cuidarlo cuando asume esa identidad. Según el video, Pablo:

Requiere cuidados "especiales" relacionados con su estado cuando se identifica como dálmata.

Se refresca y "cambia de piel" con trajes o disfraces que él asocia con su identidad.

Necesita supervisión para no quedarse solo en casa durante sus episodios "therian".

Una discusión más amplia

El caso de Pablo no solo causa risas o memes, sino que ha levantado un debate más profundo sobre identidad en tiempos digitales:

¿Dónde está la línea entre expresión personal y salud mental?

¿Qué tan influyentes son las redes al amplificar identidades no convencionales?

¿Debemos respetar todas las formas de identidad, incluso las que parecen extremas?

Usuarios en plataformas como TikTok y X han manifestado opiniones muy divididas: desde quienes lo apoyan y piden respeto, hasta quienes critican que se "normalicen identidades" que consideran absurdas.