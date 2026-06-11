Salma Hayek y Shakira brillan en la inauguración del Mundial 2026

La cuenta atrás ha llegado a su fin. Este 11 de junio marca el inicio oficial del Mundial de fútbol 2026 con una inauguración que transforma al Estadio Azteca de Ciudad de México en el centro mundial del deporte y el espectáculo. La ceremonia, previa al duelo entre México y Sudáfrica, reúne a figuras de la música como Shakira, J Balvin, Alejandro Fernández o Maná, en un montaje pensado para celebrarse por todo lo alto. El show ha arrancado alrededor de las 11:30 horas (19:30 en España), es decir, una hora y media antes del pitido inicial previsto para las 21:00.

¿Qué artistas participaron en la inauguración?

Se trata de una edición histórica: por primera vez, la Copa del Mundo se organiza entre tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y contará con 48 selecciones participantes, ampliando el formato habitual. Pero toda la atención está hoy en México, donde la primera de las ceremonias inaugurales se presenta como el gran pistoletazo de salida.

Shakira ha liderado un cartel lleno de estrellas con la canción oficial, "Dai Dai", acompañada por Burna Boy, en una mezcla pensada para conectar con audiencias globales y, especialmente, con los más jóvenes.