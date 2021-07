¡Incendia su casa! "Estoy cansada de llegar y encontrar un "cochinero"

En el domicilio marcado con el número 173 de la colonia Santa Cecilia, ya no se escucharán frases como "no soy su criada", "aquí no es hotel" o cuando me muera se van a engusanar".

Esto, porque la jefa del hogar incendió el inmueble cuando el reloj marcaba las 8:30 de la noche; Rosario "N" de 49 años de edad, regresó a su domicilio después de su jornada laboral.

Al llegar, su esposo e hijo ya se encontraban al interior pero ella relató que ambos, no eran capaces de ni siquiera de levantar el plato donde "tragaban ese par de zánganos", refirió la mujer.

También lee: Hombre se transforma en "Satán" con cuernos, colmillos y amputa sus manos

Cansada de que esa escena se repitiera todos los días, la furiosa mujer entró en crisis y sacó del domicilio a su hijo de 25 años, para después prender fuego al inmueble con su marido aún en el interior.

Minutos más tarde, arribó un equipo de bomberos que nada pudo hacer, pues la vivienda particular ya había sido consumida por el fuego en su totalidad.

El adulto que se encontraba dentro de la casa, apenas logró escapar de las llamas saltando por la parte del patio; en tanto, la fémina fue detenida y trasladada a los separos de la Policía Municipal, en espera de que se defina su situación legal.