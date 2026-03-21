Abuelas Bum Bum: hip hop que rompe estereotipos y da voz a mujeres mayores

El proyecto Abuelas Bum Bum ha surgido como una propuesta artística que coloca en el centro a mujeres adultas mayores, quienes encuentran en la música y el hip hop un espacio para expresarse, compartir experiencias y reafirmar que los sueños no tienen límite de edad.

La iniciativa fue creada por Jessica Herreman, artista multimedia con una trayectoria ligada a los procesos creativos. Este trabajo cuenta con el respaldo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico y la Universidad Vasco de Quiroga, y tiene como objetivo visibilizar a un sector que, según reflexiones de la creadora, suele quedar relegado en la sociedad.

¿Cómo conecta Abuelas Bum Bum a generaciones?

La idea tomó forma tras cuestionarse cómo conectar a las generaciones mayores con las más jóvenes. La respuesta fue el hip hop, un género que permitió crear un puente directo entre experiencias de vida y nuevas formas de expresión.

La convocatoria para integrarse al proyecto se lanzó a finales de 2025 a través de redes sociales, obteniendo una respuesta que superó expectativas. Decenas de mujeres participaron en audiciones, en las que compartieron habilidades diversas, desde actividades deportivas hasta artísticas, en un proceso donde ninguna quedó fuera.

A lo largo de talleres realizados en Morelia, las participantes trabajaron junto a exponentes locales del hip hop, quienes fungieron como tutores y las guiaron en aspectos como la rima, la improvisación y la presencia escénica. El proceso derivó en la creación colectiva de varias canciones que reflejan su cotidianidad, pensamientos y vivencias.

¿Qué canciones destacan en el proyecto?

Entre los temas desarrollados destacan "La Cumbia del Beso", que aborda distintos significados del afecto a lo largo de la vida, y "El rap de la abuela", una pieza que narra el propio proceso del proyecto. En este trabajo también participó Cecilia Torres, quien apoyó en la construcción vocal de las canciones.

Más allá de la nostalgia, Abuelas Bum Bum se enfoca en el presente, mostrando a las mujeres mayores como protagonistas activas con aspiraciones vigentes. El proyecto también ha abierto espacios de presentación en ferias, espacios comunitarios y recintos culturales como el Teatro José Rubén Romero.

Con presentaciones programadas y el desarrollo de material documental en marcha, la iniciativa continúa creciendo como un movimiento que busca cambiar la percepción sobre la vejez y resaltar el valor de la experiencia, la creatividad y la voz de las mujeres mayores.