Estos son los países más felices del mundo en 2026 ¿Dónde está México?

El más reciente Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por Gallup, reveló cuáles son los países con mayor bienestar en 2026. Como ya es costumbre, Finlandia encabeza la lista por noveno año consecutivo, consolidándose como el país más feliz del mundo.

El estudio, que analiza a 147 naciones, evalúa factores como la calidad de vida, el apoyo social, la esperanza de vida, la percepción de corrupción, la libertad para tomar decisiones, el ingreso per cápita y la generosidad. Además, considera cómo las personas perciben su propia felicidad y satisfacción con la vida.

Ranking de los países más felices en 2026

Los 10 países más felices del mundo en 2026:

1. Finlandia

2. Islandia

3. Dinamarca

4. Costa Rica

5. Suecia

6. Noruega

7. Países Bajos

8. Israel

9. Luxemburgo

10. Suiza

En el caso de México, aunque ya no figura entre los primeros diez, se mantiene dentro de los países con mejor evaluación, al ocupar el lugar 12 en 2026. El año anterior había alcanzado la décima posición.

México y su posición en el ranking de felicidad

México comparte protagonismo en la región con Costa Rica, siendo ambos los únicos países de América Latina dentro de los primeros 20 lugares. Según el informe, este buen desempeño se explica principalmente por la fortaleza de las relaciones sociales y los vínculos comunitarios.

En contraste, los países con menores niveles de bienestar incluyen a Afganistán, Sierra Leona, Malawi, Zimbabue, Botsuana, Yemen, Líbano, República Democrática del Congo, Egipto y Tanzania, que ocupan los últimos lugares del ranking.