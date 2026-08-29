¡Se canceló! Sujetos armados irrumpen en el CUM de Hermosillo y queman el ring de una pelea de influencers

La función de boxeo "Noche Suprema", programada para este 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, fue suspendida luego de que sujetos armados ingresaran al inmueble durante la noche del viernes 28 de agosto, realizaran detonaciones y provocaran un incendio en el ring que había sido instalado para el evento.

La función había generado expectativa debido a que contemplaba la participación de boxeadores profesionales e influencers, además de la presentación de la agrupación La Brissa como parte del cierre del espectáculo.

Al momento de la agresión, algunos deportistas permanecían dentro del CUM. Ante las detonaciones, tuvieron que tirarse al suelo y buscar lugares donde pudieran ponerse a salvo.

El inmueble se localiza a unos metros de la estación de Policía Municipal de la zona norte de Hermosillo. Después de lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal, personal de la Cruz Roja, Bomberos y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al lugar.

Bomberos trabajó para controlar las llamas ocasionadas por la quema del ring, mientras que las autoridades implementaron un operativo de seguridad en los alrededores del inmueble.

La Mesa Estatal de Seguridad informó que las investigaciones continúan para determinar cómo sucedieron los hechos y localizar a los responsables. De acuerdo con las autoridades, la agresión estuvo dirigida contra la producción y organización del evento, no contra los espacios públicos ni la administración del inmueble.

Noche Suprema queda suspendida

Tras el ataque, se confirmó la suspensión de la función de boxeo que estaba prevista para el sábado 29 de agosto en el CUM.

El Ayuntamiento informó que el promotor sí contaba con los permisos correspondientes emitidos por Protección Civil, pero señaló que no garantizó las medidas de seguridad que tenía la obligación de proporcionar para la realización del espectáculo.

Respecto a las personas que adquirieron boletos, la Mesa Estatal de Seguridad indicó que cualquier reclamo o información deberá esperar las instrucciones que proporcione el promotor, quien es el responsable de la organización del evento.