¿Queso Oaxaca en tiempo récord? El truco de una influencer que está revolucionando las cocinas en redes sociales

El queso Oaxaca es, sin duda, uno de los tesoros de la gastronomía mexicana. Su textura elástica y su capacidad para fundirse lo hacen indispensable en cualquier cocina. Sin embargo, su elaboración tradicional es un proceso artesanal que requiere tiempo y paciencia... hasta ahora.

Una influencer ha encendido el debate y la curiosidad en las plataformas digitales al compartir un método poco convencional para obtener este delicioso lácteo en "menos tiempo del que imaginas".

El secreto detrás de la rapidez

A través de un video que rápidamente se volvió viral, la creadora de contenido mostró paso a paso cómo simplificar la obtención de las icónicas hebras de queso. Aunque para los puristas de la cocina tradicional este tipo de atajos pueden resultar polémicos, la realidad es que miles de usuarios ya están intentando replicar el proceso en casa.

El video no solo se enfoca en el resultado final, sino en la facilidad de los materiales y la reducción de los tiempos de espera que normalmente implicaría comprarlo o elaborarlo de forma rudimentaria.

¿Innovación o sacrilegio culinario?

Como era de esperarse, la sección de comentarios se dividió rápidamente:

Los entusiastas del ahorro: Muchos usuarios agradecieron el tip, asegurando que en ciudades donde es difícil conseguir queso Oaxaca fresco, este hack es un salvavidas para sus quesadillas.

Los defensores de lo artesanal: Por otro lado, no faltaron quienes recordaron que el verdadero sabor del "quesillo" reside en el proceso de estirado manual y el cuajado perfecto que solo los productores expertos logran.

La era de los "Food Hacks"

Este fenómeno es parte de una tendencia creciente donde los influencers de cocina buscan democratizar recetas complejas. Lograr la elasticidad característica del queso Oaxaca en tiempo récord es un desafío físico y químico que, según se ve en el clip, esta influencer parece haber descifrado de manera práctica.

¿Es realmente igual al original? La respuesta definitiva la tienen los paladares de quienes se atrevan a probar este método en su propia cocina. Lo que es innegable es que la creatividad digital sigue encontrando formas de transformar nuestra relación con los alimentos más tradicionales.