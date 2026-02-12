Moby no estará en el Vive Latino 2026: Steve Aoki lo reemplaza

Steve Aoki se suma al Vive Latino 2026

Vive Latino 2026 anuncia que Steve Aoki se suma a su line up, luego de que Moby canceló su presentación. Steve Aoki se suma al cartel del Vive Latino 2026, así lo confirmó la organización del festival a través de sus redes sociales.

"Steve Aoki se une a nuestra celebración"

El anuncio de Steve Aoki llega después de que se confirmó que Moby no estará en el festival debido a "circunstancias imprevistas fuera de su control".

Detalles confirmados

Steve Aoki se suma al cartel del Vive Latino 2026. A poco más de un mes de que se realice el Vive Latino 2026, se confirmaron algunos cambios en su line up. Después de darse a conocer que Moby ya no formará parte del Vive Latino 2026, se anunció que Steve Aoki será parte del festival.

Aunque no se dieron más detalles sobre la participación de Steve Aoki, se cree que el famoso DJ sería el reemplazo de Moby. Luego de la cancelación de Moby, Steve Aoki es confirmado en el Vive Latino 2026.

Reacciones en redes sociales

El anuncio de que Steve Aoki se suma al cartel del Vive Latino 2026 sorprendió a sus seguidores. Y es que a través de las redes sociales usuarios festejaron la decisión de que se incorpore a Steve Aoki en el Vive Latino 2026.