"Cociná bien, te las compro yo": El video de un joven recriminando a su pareja por el sabor de su comida que indignó a las redes

El amor y la convivencia suelen ponerse a prueba en los detalles cotidianos, pero lo que ocurrió en un reciente video viral ha cruzado la línea para muchos internautas. Lo que comenzó como una cena en pareja terminó en una ola de críticas hacia un joven que, con palabras despectivas, atacó el esfuerzo culinario de su novia.

Un reclamo que se volvió viral

En el video, que ya acumula miles de reproducciones, se observa el momento en que un joven confronta a su pareja tras probar el plato que ella le había preparado. Lejos de agradecer el gesto o sugerir mejoras de forma constructiva, el hombre lanzó frases que los usuarios calificaron de "humillantes" y "violentas".

"Te sale feo y solo eso. Cocina bien las cosas, te las compro yo", se escucha decir al joven en el clip. La frialdad de su comentario y la actitud de superioridad al mencionar que él es quien provee los ingredientes desataron una indignación inmediata.

La reacción en redes: ¿Sinceridad o falta de respeto?

El debate no tardó en encenderse. Mientras una minoría intentó justificar que en una relación debe haber honestidad sobre los gustos personales, la gran mayoría de los comentarios apuntaron a la falta de empatía y gratitud.

El lenguaje del desprecio: Muchos usuarios señalaron que el problema no es que la comida no fuera de su agrado, sino la forma de comunicarlo.

Violencia económica simbólica: La frase "te las compro yo" fue interpretada por muchos como una forma de control o de minimizar el trabajo doméstico de la mujer, usando el dinero como un arma de superioridad.

Apoyo a la joven: Cientos de mensajes fueron dirigidos a la pareja del agresor, aconsejándole que "ahí no es" y cuestionando si este tipo de tratos son recurrentes en la relación.

Este caso resalta la tendencia de exponer conflictos de pareja en redes sociales, cuestionando la privacidad.

El fenómeno de exponer la vida privada

Este caso vuelve a poner el foco en la tendencia de grabar y compartir conflictos de pareja en plataformas como TikTok o X (antes Twitter). Si bien el video sirvió para denunciar un comportamiento tóxico, también abre el interrogante sobre los límites de la privacidad y cómo la validación externa ayuda a muchas personas a darse cuenta de que están en situaciones de maltrato psicológico.

¿Es la honestidad una excusa válida para el maltrato? Para la comunidad digital, la respuesta en este caso fue un "no" rotundo.