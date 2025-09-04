Advertencia por stickers de Capibara inapropiados para niños

Inquietantes stickers de Capibara en México; Madre de familia alerta que no son aptos para niños. Los capibara, conocidos como los roedores más grandes del mundo, pasaron de ser animales exóticos a figuras virales en redes sociales. Actualmente existen peluches, llaveros, memes, juguetes y hasta accesorios para usar en la cabeza con su imagen.
Sin embargo, en medio de esta fiebre, ha surgido una advertencia: no todo el contenido inspirado en estos animales es apto para menores de edad. LA ALERTA DE UNA MADRE DE FAMILIA EN MÉXICO
La polémica comenzó cuando una usuaria argentina de TikTok, identificada como @mila_creando, mostró una libreta de stickers con imágenes inquietantes: un capibara amenazando con un cuchillo, otro llorando con una soga al cuello y uno más atado con una correa y una aureola, sugiriendo su fallecimiento.
El tema cruzó fronteras y llegó a México. Una madre de familia de Irapuato, Guanajuato, también relató que encontró los mismos stickers en una papelería, dentro de materiales escolares adquiridos para una niña en edad primaria. 'Son unos sticker de capibara medio fuertes para nuestros niños, con imágenes de tristeza asociadas a conductas suicidas y de agresión (...) sinceramente nunca me detuve a mirar con atención lo que traían. Esto me hizo observar desde entonces todo lo que compro de ese estilo. Precaución, solo eso, con nuestros niños', escribió en Facebook.