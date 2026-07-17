Pati Chapoy y TV Azteca presentan comunicado sobre bienestar animal

La conductora Pati Chapoy aprovechó la transmisión de Ventaneando para presentar un comunicado oficial de TV Azteca en el que la televisora reiteró su postura a favor del bienestar animal y el respeto hacia todos los seres vivos.

Durante la emisión, Chapoy estuvo acompañada por los demás integrantes del programa, quienes respaldaron el mensaje institucional y destacaron las acciones que la empresa ha realizado en apoyo de organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

¿Qué provocó la polémica?

El pronunciamiento ocurre después de la polémica generada por declaraciones realizadas por el conductor Pedro Sola, las cuales provocaron diversas reacciones entre la audiencia y llevaron tanto al presentador como a la empresa a ofrecer disculpas públicas.

Acciones de TV Azteca en defensa del bienestar animal

En el documento, titulado 'Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente', TV Azteca señaló que la protección animal forma parte de sus principios y aseguró que, desde hace años, ha impulsado espacios para visibilizar temas relacionados con el maltrato, el abandono y la explotación de animales. Asimismo, la empresa indicó que las expresiones recientes que originaron la controversia no representan los valores que promueve como organización.

El comunicado también informó que se implementará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido al personal corporativo y a los equipos de producción, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto hacia los animales.