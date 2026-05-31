Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres: detalles de la boda

En un movimiento que tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento, la superestrella del pop Dua Lipa y el histrión británico Callum Turner unieron sus vidas en matrimonio mediante una íntima ceremonia civil celebrada la mañana de este sábado en la capital inglesa.

La pareja, cuyo noviazgo comenzó a acaparar reflectores en 2024, prefirió alejarse de los reflectores habituales para consolidar su relación en un evento estrictamente privado, rodeados únicamente por su círculo familiar y de amigos más íntimo.

El histórico Old Marylebone Town Hall, un emblemático registro civil londinense sumamente popular entre las celebridades, fue el escenario elegido por la pareja para legalizar su unión. Los novios arribaron de manera independiente al recinto; la intérprete de "Houdini" lo hizo a bordo de una camioneta Land Rover verde junto a una amistad cercana.

Tras un acto formal que se prolongó por poco más de media hora, los ahora esposos salieron del edificio tomados de la mano bajo una vistosa lluvia de confeti blanco. Para retirarse del lugar, optaron por la peculiaridad de abordar un clásico taxi negro de Londres, una elección que desató comentarios divertidos entre los invitados, quienes bromearon sobre el deseo expreso de la cantante por viajar en dicho transporte en su día especial.

El guardarropa de la novia se convirtió de inmediato en el centro de atención. Rompiendo con los esquemas tradicionales, Dua Lipa lució un atuendo exclusivo de la firma Schiaparelli, compuesto por una falda hecha a la medida, guantes en tono níveo y una espectacular pamela blanca de ala ancha diseñada por el sombrerero Stephen Jones.

Acompañó el vestuario con fina joyería de Bulgari, calzado de la casa Louboutin y un vibrante ramo de flores amarillas. De acuerdo con expertos en moda, el concepto estuvo directamente inspirado en el icónico look que Bianca Jagger inmortalizó en 1971 durante su boda con Mick Jagger, reviviendo el glamur sofisticado de la década de los setenta.

Aunque el enlace civil se caracterizó por su absoluta reserva, este representa solo el preámbulo de los festejos. En los próximos días, la pareja y sus invitados se trasladarán a la ciudad de Palermo, en la isla de Sicilia (Italia), donde se llevará a cabo una recepción formal que durará varios días para celebrar en grande este nuevo capítulo matrimonial.