¿Se acabó lo gratis? Meta comienza a cobrar funciones en Instagram, Facebook y WhatsApp mientras prepara sus planes de IA premium

La era de las redes sociales completamente gratuitas podría estar cambiando. Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció el lanzamiento global de nuevas suscripciones de pago para sus plataformas más populares, una estrategia que marca un giro importante en su modelo de negocio y que también abre la puerta a futuros planes basados en inteligencia artificial.

Las nuevas membresías, llamadas Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus, ofrecerán herramientas y funciones exclusivas para quienes estén dispuestos a pagar una cuota mensual. Los precios anunciados son de aproximadamente 3.99 dólares al mes para Facebook e Instagram, mientras que WhatsApp Plus tendrá un costo de 2.99 dólares.

Las nuevas funciones de Meta

Entre las novedades destacan opciones para destacar historias, extender su duración, ver contenido de forma más discreta, acceder a reacciones especiales, personalizar la experiencia dentro de las aplicaciones y obtener funciones adicionales de interacción social. En WhatsApp también se incluirán más opciones de personalización, stickers exclusivos y mayores posibilidades de organización de chats.

Meta One y el futuro de la inteligencia artificial

Pero el verdadero objetivo parece estar más allá de estas funciones. Meta confirmó que comenzará a probar nuevas suscripciones enfocadas en inteligencia artificial bajo una nueva marca llamada Meta One, que incluirá herramientas avanzadas para generación de imágenes, videos y capacidades de razonamiento mejoradas mediante IA. Algunos de estos planes podrían alcanzar precios de hasta 19.99 dólares mensuales.

La decisión llega en un momento en que las grandes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial y buscan nuevas formas de generar ingresos más allá de la publicidad tradicional. Analistas consideran que Meta está siguiendo una tendencia que ya adoptaron otras compañías tecnológicas, apostando por usuarios dispuestos a pagar por funciones premium y acceso prioritario a herramientas de IA.

Aunque Meta aseguró que las versiones gratuitas de Facebook, Instagram y WhatsApp seguirán funcionando normalmente, el anuncio ha generado debate entre usuarios que temen que cada vez más funciones importantes terminen detrás de una suscripción mensual.

Lo que parece claro es que el futuro de las redes sociales podría estar cambiando rápidamente: menos dependencia de la publicidad y más servicios premium impulsados por inteligencia artificial. La pregunta ahora es si los usuarios estarán dispuestos a pagar por funciones que durante años recibieron sin costo.