Sonic 4 acelera a fondo: primer avance revela una aventura más épica rumbo a 2027

El universo del erizo azul está lejos de frenar... y todo indica que apenas está entrando en su etapa más ambiciosa.

La esperada Sonic 4 ya mostró su primer avance oficial, y aunque es breve, ha sido suficiente para encender la emoción de los fans. Paramount confirmó que la película llegará a los cines el 19 de marzo de 2027, consolidando una de las franquicias de videojuegos más exitosas en el cine.

Un teaser corto... pero lleno de pistas

El adelanto no revela la historia completa, pero sí deja ver elementos clave que podrían definir el rumbo de la saga. Entre los más importantes destaca la presencia de Metal Sonic, uno de los villanos más icónicos, y el uso de las Esmeraldas del Caos, lo que sugiere una trama más intensa y cargada de acción.

Además, todo apunta a que la historia continuará directamente lo visto en Sonic 3, aprovechando la escena poscréditos para expandir el universo.

Regresos importantes y nuevas caras

Uno de los anuncios que más ha emocionado es el regreso de Jim Carrey como el Dr. Robotnik, un personaje clave para el éxito de la saga.

Pero no viene solo. El elenco sigue creciendo con nombres de alto nivel, mientras que personajes queridos del videojuego también toman protagonismo. Entre ellos destaca Amy Rose, quien finalmente tendrá un papel importante en esta entrega, ampliando el universo clásico de Sonic.

Una franquicia que no deja de crecer

Desde su debut en 2020, las películas de Sonic han logrado conectar con nuevas generaciones y fans de toda la vida, acumulando más de mil millones de dólares en taquilla global.

Con esta cuarta entrega, el objetivo parece claro: llevar la historia a un nivel más épico, con más personajes, mayor escala y una narrativa que podría abrir la puerta a futuras películas o incluso eventos más grandes dentro del universo Sonic.

Lo que podemos esperar

Aunque los detalles de la trama siguen siendo un misterio, todo indica que Sonic 4 será una película clave para el futuro de la saga. Con nuevos personajes, villanos clásicos y el regreso de figuras importantes, el mensaje del teaser es claro:

El caos apenas comienza.