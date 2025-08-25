Karen Barrera revela la pérdida de su bebé el mismo día que planeaba anunciar su embarazo

Karen Barrera, una de las creadoras de contenido más influyentes en México, compartió con sus seguidores uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su bebé. La noticia fue dada a conocer el mismo día en que ella y su esposo, el youtuber Daniel Ruiz Abaunza —conocido como Daniel El Travieso—, planeaban anunciar públicamente su embarazo.

A través de un video publicado en redes sociales, donde muestra imágenes de sus primeros meses de gestación, Barrera escribió: "Fuiste muy amado mi bebito". En otra publicación, más extensa, expresó:

"Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte, bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante".

Aunque no se revelaron detalles específicos sobre su estado de salud, las imágenes y palabras compartidas sugieren que la gestación no llegó a superar las 21 semanas, una etapa crítica en el desarrollo del embarazo.

Barrera también agradeció el acompañamiento emocional de su esposo y su familia durante este difícil proceso:

"No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado", escribió.

El anuncio provocó una ola de apoyo por parte de seguidores y amigos, quienes dejaron mensajes de solidaridad en sus plataformas. La influencer, originaria de Piedras Negras, Coahuila, se ha consolidado desde 2019 como una figura clave en redes sociales, especialmente en TikTok, donde supera los 19 millones de seguidores, y en Instagram, donde comparte aspectos de su vida diaria con más de tres millones de usuarios.

La noticia ha conmovido a su comunidad digital, quienes han respondido con empatía ante este momento de duelo personal.