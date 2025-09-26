Karime Pindter gana el galardón en los Premios Juventud de Univisión

¡Va por todo! Karime Pindter gana el Premio Juventud en ceremonia de Univisión

La noche del jueves se vivió una auténtica fiesta musical con la edición 2025 de los Premios Juventud, organizados por la cadena Univisión para la audiencia hispana en Estados Unidos. Además de figuras como Bad Bunny, Shakira y Karol G, la mexicana Karime Pindter también brilló al llevarse un galardón gracias a su influencia en redes sociales.

"Este premio es 100% de mis perrísimos, que votaron sin parar y demostraron lo fuertes que somos unidos. Karime Kooler es un podcast con el que soñé cuando muy pocas personas creían en mí, y hacerlo ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. ¡Logramos cumplir este sueño!", expresó emocionada ´La Matrioshka´.

El reconocimiento a Mejor Stream se le otorgó por su podcast, en el que debutó como conductora con invitados de talla internacional y figuras clave del entretenimiento mexicano.