Despidos y reestructuración: Kontoor Brands finaliza operaciones en Coahuila

Kontoor Brands cerrará maquilas en Coahuila y trasladará su producción a Bangladesh

La empresa textil Kontoor Brands, responsable de reconocidas marcas como Wrangler, Lee y Helly Hansen, anunció el cierre definitivo de sus operaciones maquiladoras en el estado de Coahuila, como parte de un plan de reestructuración global. La producción será trasladada a Bangladesh, un país asiático que ha ganado terreno como centro manufacturero internacional en la industria textil.

El cierre afectará directamente a cuatro plantas ubicadas en las ciudades de Torreón, La Rosita, San Pedro y Coyote, y está previsto que el proceso de cierre concluya a finales de octubre de 2025.

Reestructuración global: la razón detrás del cambio

Según informó Kontoor Brands, la decisión fue tomada tras una evaluación exhaustiva de su cadena de suministro internacional y de su capacidad operativa en diferentes regiones. El objetivo, explicó la empresa, es optimizar costos y mejorar la eficiencia en sus procesos de manufactura a nivel global.

Bangladesh se ha convertido en una de las sedes más atractivas para la producción textil debido a su mano de obra especializada y menores costos operativos, lo que motivó el traslado de las operaciones desde México.

Despidos y cierre ordenado con apoyo institucional

La compañía aseguró que se encuentra trabajando de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y el Gobierno del Estado de Coahuila para llevar a cabo un proceso de cierre ordenado y respetuoso de los derechos laborales de sus empleados. Se contempla la firma de convenios que garanticen una salida justa para todos los trabajadores afectados.

No es la primera vez

Este no es el primer cierre de Kontoor Brands en Coahuila. En 2018, la marca Wrangler también cerró operaciones en la región, argumentando cambios en las dinámicas del mercado como motivo principal.

La salida de Kontoor Brands representa un golpe significativo para el sector maquilador en la región lagunera, donde la empresa mantenía una presencia importante desde hace varios años. Aunque las autoridades locales han prometido acompañar a los trabajadores durante el proceso, la noticia ya genera preocupación entre las comunidades afectadas.