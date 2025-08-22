Familia De Nigris desaprueba posible romance entre Aldo de Nigris y Mariana Botas

Madre de Poncho de Nigris opina sobre la relación entre Aldo de Nigris y Mariana Botas: "No va a llegar a nada"

Aunque en La Casa de los Famosos México 2025 aún no se ha formado ninguna pareja oficial, los seguidores del programa no han tardado en especular sobre posibles romances. Uno de los "shippeos" que más revuelo ha causado es el de Mariana Botas y Aldo de Nigris, quienes, según varios internautas, muestran una evidente química en pantalla.

Sin embargo, ni Mariana ni Aldo han dado señales claras de un interés romántico, y recientemente la familia de Aldo ha reaccionado ante estos rumores. En una transmisión en vivo, Poncho de Nigris —tío del exfutbolista— tocó el tema con su madre, doña Leticia, preguntándole directamente qué pensaba de la posibilidad de una relación entre los dos.

"¿Le lleva 10 años a Aldo?", preguntó Poncho. Su madre respondió sin rodeos: "Mariana le lleva 10 años, es demasiado". Con ello, dejó claro que no ve futuro en esa posible pareja.

Poncho no se quedó atrás con sus propios comentarios, aludiendo también a la diferencia de edad:

"Entonces no hay... ya saben, las viejitas no. Hay que aprender de los errores de los tíos y andar con jovencitas".

Días antes, el mismo Poncho ya había expresado que, conociendo a su sobrino, no cree que Mariana sea su tipo. Incluso comentó que la voz de la actriz podría resultarle molesta a Aldo, dejando en claro que, al menos desde su perspectiva, no hay química real entre ellos fuera del juego mediático.

A pesar de los comentarios de la familia De Nigris, el público sigue debatiendo en redes sociales sobre la posible relación, mientras Mariana y Aldo se mantienen concentrados en el reality.