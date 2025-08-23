‘Lady Cineteca’ pierde el control tras ser llamada al orden en plena función

Una escena fuera de lo común interrumpió la tranquilidad de una función en la Cineteca Nacional la noche del 21 de agosto. Una mujer, ahora apodada en redes como ‘Lady Cineteca’, fue grabada mientras respondía de manera agresiva después de que se le pidiera guardar silencio durante la película.

El caso fue difundido por el usuario Sebastián Padrón en la red social X (antes Twitter), quien relató que la joven estuvo haciendo ruido a lo largo de toda la función. Cuando una mujer —presuntamente su amiga— le pidió que se comportara, la situación escaló rápidamente.

En un video que circula ampliamente, se escucha a la protagonista del incidente gritar: “¡A mí no me vas a decir loca, estúpida!”, mientras se mostraba visiblemente alterada y con intenciones de agredir físicamente a la persona que le hizo el reclamo. Asistentes relatan que incluso tuvo que ser detenida por otros presentes.

Lo que más alarmó a los usuarios no fue solo la reacción de la joven, sino la falta de intervención del personal de la Cineteca Nacional. Según Padrón, pasaron cerca de 20 minutos sin que nadie del lugar interviniera, por lo que los espectadores tuvieron que buscar ayuda por su cuenta.

Cuando finalmente llegó el personal, se limitaron a no intervenir, alegando que la confrontación no pasó de lo verbal. Este hecho ha generado críticas por la aparente ausencia de protocolos ante situaciones de este tipo.

Más adelante, la joven argumentó que su comportamiento fue consecuencia de ataques de ira y ansiedad, pidiendo comprensión ante su estado emocional. Sin embargo, la mayoría de los usuarios en redes sociales consideraron injustificable su conducta, recalcando que todos están obligados a mantener silencio en espacios como el cine.

El caso ha generado debate entre quienes piden mayor empatía por temas de salud mental y quienes consideran que eso no exime de respetar normas básicas de convivencia.