Mujer apodada 'Lady Elotes' destruye puesto de vendedor en Misantla

´Lady Elotes´: Mujer es captada derribando el puesto de un adulto mayor en Misantla, Veracruz

Un nuevo caso de agresión a vendedores ambulantes ha generado indignación en redes sociales. En Misantla, Veracruz, una mujer —identificada en internet como "Lady Elotes"— fue grabada mientras destruía el puesto de un adulto mayor que vendía elotes en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en una calle del centro de la ciudad, donde el comerciante había colocado su carretilla y una sombrilla para resguardarse del sol. El video, que se ha viralizado rápidamente, muestra el momento en que la mujer, visiblemente molesta, patea el puesto y tira la sombrilla, argumentando que el vendedor "le tapaba la entrada" a su negocio.

Durante la confrontación, la mujer enfrenta a quien la graba con su celular y declara: "Grábame lo que quieras, el problema no es ese", dejando ver su molestia por la presencia del comerciante frente a su establecimiento.

En las imágenes se observa cómo la sombrilla del adulto mayor queda tirada en el suelo, mientras la carretilla con los elotes está volcada sobre la banqueta. Más adelante, la mujer recoge la sombrilla y la arrastra lejos del lugar, al tiempo que patea los productos que quedaron esparcidos en el pavimento. "Yo también hago lo que quiera", expresó en tono desafiante.

El acto ha generado reacciones de condena en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y apoyo para el adulto mayor afectado, así como posibles sanciones para la agresora.