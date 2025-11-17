Lolita Cortés envía mensaje a granjeros de La Granja VIP tras su salida

Lolita Cortés se reencuentra con los participantes de La Granja VIP.

Durante la gala de este domingo 16 de noviembre, Lolita Cortés hizo una aparición especial en La Granja VIP. A una semana de su salida por abandono, la 'Jueza de Hierro' llevó un mensaje importante al resto de los granjeros que siguen en pie de lucha en el reality de TV Azteca.

¿Qué ocurrió en la gala?

Lolita Cortés se conectó por videollamada desde el foro de La Granja VIP y tuvo la oportunidad de saludar a sus excompañeros de reality. En su mensaje, Lolita Cortés les pidió ser amables y cordiales entre ellos. Esto debido a que es la única manera en la que podrán recordar la experiencia de La Granja VIP de manera agradable. 'Pórtense bien', recalcó la exparticipante tras abandonar el programa por temas de ansiedad y salud mental.

¿Cuál fue el mensaje de Cortés?

Finalmente, Lolita Cortés se despidió deseándoles lo mejor a los granjeros para el resto de la competencia. Siendo que ahora la 'Jueza de Hierro' fue parte del panel de comentaristas de la gala de este domingo.