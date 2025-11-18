Nintendo revela el primer vistazo del live-action de The Legend of Zelda

Nintendo sorprendió a los fans al liberar las primeras imágenes del live-action de The Legend of Zelda, una de las franquicias más icónicas creadas por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Tras el éxito de Super Mario Bros., la compañía decidió llevar otra de sus grandes sagas al cine, ahora en coproducción con Sony Pictures.

¿Cuál es la razón del retraso en el estreno?

La fecha de estreno, originalmente programada para marzo, fue pospuesta al 7 de mayo de 2027. De acuerdo con Miyamoto y Nintendo, el retraso responde a necesidades de producción, pues desean tomarse el tiempo necesario para garantizar que la película cumpla con los estándares que merece la saga.

¿Quiénes son los protagonistas del live-action?

El primer adelanto muestra a Benjamin Evan Ainsworth como Link y a Bo Bragason en el papel de la Princesa Zelda. Nintendo también confirmó que el rodaje ya está en marcha y se lleva a cabo en un entorno "natural y exuberante", lo que apunta a una estética fiel al espíritu del videojuego.

La noticia fue difundida a través de Nintendo Today, la nueva app de la compañía, que recordó que el proyecto se anunció desde 2023 y desde entonces ha generado enorme expectativa. Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la trama, sí se confirmó que la dirección está a cargo de Wes Ball.

El camino hacia el estreno aún es largo, pero con este primer vistazo, Nintendo ha encendido el entusiasmo de los seguidores de la legendaria aventura de Link y Zelda.