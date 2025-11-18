Adrián Marcelo comparte foto desde el hospital: preocupación entre sus seguidores

La hospitalización de Adrián Marcelo desata inquietud entre sus seguidores

Adrián Marcelo publica foto desde el hospital y causa polémica porque su esposa se mantiene alejada del comediante.

Adrián Marcelo de 35 años de edad, desató preocupación en sus fans porque compartió una fotografía desde el hospital en medio de su declaración de crisis matrimonial.

¿Qué ocurrió?

La hospitalización de Adrián Marcelo está desatando dudas porque aunque él dijo es su vida de comediante, algunos recuerdan lo que dijo que este trabajo le estaba costando su matrimonio.

Adrián Marcelo publica foto desde el hospital

El youtuber Adrián Marcelo se compartió desde el hospital el 17 de noviembre, lo que desató inquietud entre sus fans. Desde la camilla de un hospital en aparentemente Monterrey, Nuevo León, es que Adrián Marcelo decidió compartir su "vida de comediante" que lo llevó a estar internado y con intravenosa.

¿Cuál es el contexto de su crisis matrimonial?

El matrimonio de Adrián Marcelo entró en crisis por su vida como comediante. Adrián Marcelo se compartió desde el hospital, pero su aparición solo dejó claro que su vida como comediante le está pasando factura y no solo es en su salud.

En septiembre 2025, el youtuber comentó en un podcast que las consecuencias de su vida como comediante y la ´obsesión´ que tiene con su trabajo lo había llevado a una separación con Karina Puente.