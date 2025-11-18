X Twitter sufre caída global: millones de usuarios sin acceso a funciones

La plataforma social X (antes Twitter) registró una caída global durante la madrugada de este martes, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus principales funciones.

¿Qué ocurrió?

La interrupción afectó elementos esenciales de la plataforma, convirtiéndose en uno de los fallos más significativos de los últimos meses.

La falla comenzó a ser reportada por usuarios de diferentes países alrededor de las 6:30 a.m. (hora colombiana) y afectó tanto la aplicación móvil como la versión web.

Los problemas más frecuentes experimentados por los usuarios incluyeron:

- Carga de timeline (inicio) lenta o nula.

- Imposibilidad de publicar contenido, responder o enviar mensajes directos.

- Dificultades para iniciar sesión en las cuentas.

- Fallo en la reproducción de contenido multimedia (imágenes y videos).

Muchos usuarios se encontraron con pantallas en blanco o mensajes de error sin una explicación oficial inmediata por parte de la compañía. Al momento del reporte, la noticia se encontraba en desarrollo y no se había identificado la causa exacta de la interrupción.