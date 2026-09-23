Coca-Cola defiende su campaña con Luis Miguel: cumple la ley

Coca-Cola rechaza categóricamente las presuntas irregularidades atribuidas a su campaña "Coca-Cola 100 años junto a México", protagonizada por Luis Miguel.

Mediante un comunicado, la compañía multinacional responde a los señalamientos de la organización civil El Poder del Consumidor.

Reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación en materia de publicidad y asegura que "Coca-Cola 100 años junto a México" cumple plenamente con la normatividad vigente del país. Explica que la campaña, que conmemora un siglo de presencia en el mercado mexicano, está dirigida exclusivamente al público adulto y el contenido está centrado en promover valores institucionales como la empatía y la gratitud.

"Esta iniciativa, que celebra un siglo de historia compartida con México, está dirigida exclusivamente al público adulto y centrada en valores como la empatía y la gratitud. Cumple plenamente con la normatividad vigente, incluyendo lo dispuesto por el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, el cual regula la publicidad orientada a niñas y niños."

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